Bebê se afoga na piscina e morre após uma hora de reanimação

Uma bebê de dois anos morreu após se afogar na piscina de sua residência, localizada na Rua Jaguarão, no bairro Monte Castelo, na capital sul-mato-grossense. O caso ocorreu na manhã desta terça-feira (27).

De acordo com informações apuradas, a criança foi encontrada pela irmã mais velha já submersa na piscina. Os pais, que estavam na residência no momento do acidente, perceberam a ausência da filha e iniciaram as buscas, localizando a menina na água.