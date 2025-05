Tomou dois tiros e acusou a ex de ser mandante

Ele levou dois tiros e acusou a ex de ser a mandante do crime.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Um homem de 44 anos foi baleado na manhã desta segunda-feira (26), em Suzano, na Grande São Paulo. Ele atribui à ex-esposa a autoria intelectual do ataque, ocorrido uma semana após o término do relacionamento. A vítima foi socorrida à Santa Casa de Suzano, onde permanece internada, sem risco de morte.