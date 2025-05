VÍDEO: Bebeu demais, encarou policial e foi a nocaute

Um motorista foi nocauteado por um policial militar na noite de sexta-feira (23), no Setor Sudoeste, em Goiânia, após tentar agredir o agente durante uma abordagem.

Segundo relatos de testemunhas, o homem atrapalhava o trânsito em frente a um estabelecimento conhecido como Bar do Simprão. Ainda de acordo com populares, ele apresentava sinais de embriaguez.