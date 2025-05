Motorista de app morre baleado no último dia de serviço

Era a última corrida dele. Mas, acabou também sendo o último dia de vida.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga a morte de Vagner Santos Ferreira, de 39 anos, motorista de aplicativo que foi baleado na cabeça durante um assalto na noite desta segunda-feira (26), no bairro de Senador Camará, na zona oeste da capital fluminense.

