Polícia captura foragido da justiça em São Luiz do Paraitinga

Agentes da DEIC (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté prenderam, nesta terça-feira (27), um homem que estava foragido da justiça há sete meses.

O homem, que possuía um mandado de prisão condenatório em regime fechado, foi localizado no centro da cidade de São Luiz do Paraitinga.

