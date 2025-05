Conselheiro tutelar é atacado com cadeirada por mulher

Um conselheiro tutelar de 37 anos foi agredido por uma mulher de 29 anos na manhã de domingo (25). Ela lançou mão de cadeiradas para atacar o homem.

Esse caso aconteceu no bairro São Jorge, em Três Lagoas, município a 326 quilômetros de Campo Grande (MS).