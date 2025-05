Asteroides na Terra: cientistas apontam riscos devastadores

Cientistas de todo o mundo mantêm uma vigilância constante sobre asteroides próximos à Terra, buscando identificar possíveis ameaças que, em caso de impacto, poderiam provocar consequências devastadoras para o planeta.

No entanto, a atenção dos pesquisadores vai além do nosso ambiente imediato e se volta também para objetos próximos a outros planetas.