Sonho interrompido: universitário morre em acidente na estrada

A história aconteceu na PRC-466, em Pitanga, no Centro do Paraná (PR). Por lá, João era estudante da Faculdade do Centro do Paraná (UCP) e dirigia um Renault Kwid no momento da colisão com uma caminhonete GM A10. No carro, também estavam o pai e a irmã do jovem.

Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O pai e a irmã foram socorridos e encaminhados ao hospital, com ferimentos.

O motorista da caminhonete não se feriu e permaneceu no local, aguardando o atendimento das equipes de resgate.