Suspeito de matar irmãs influenciadoras é preso

A Polícia Civil do Ceará prendeu nesta segunda-feira (26) Francisco Iago Silva Moreira Castro, 19 anos, suspeito de assassinar as irmãs influenciadoras Maria Beatriz dos Anjos, 20 anos, e Bianca dos Santos, 15 anos. O crime ocorreu no dia 1° de maio na Barra do Ceará, quando as jovens foram atingidas por tiros disparados por criminosos que chegaram de moto aquática e bote a motor.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

As vítimas, conhecidas por produzirem mininovelas dramáticas no Kwai e TikTok - com mais de 10 milhões de visualizações - estavam com um grupo de amigos no espigão da Vila do Mar. Beatriz morreu no local, enquanto Bianca não resistiu aos ferimentos após ser socorrida. A adolescente estava grávida de dois meses e era companheira do influenciador Antônio Victor "Moscow", preso no mesmo dia do crime e apontado como alvo do ataque.