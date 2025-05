Homem mata e queima esposa e filho bebê 'para não pagar pensão'

Um homem matou a esposa e o filho bebê queimados porque "não queria pagar pensão".

O crime bárbaro aconteceu na noite desta última segunda-feira (26) e o homem foi preso um dia depois. "Fui para casa e já não tinha aquela química entre nós, então eu cansei. Sinceramente, me cansei. Não queria pagar pensão", disse o assassino confesso, com frieza, em depoimento à polícia.

