José matou familiares de São José enquanto dormiam, diz polícia

José Roberto Alves do Espírito Santo foi preso após invadir uma residência em Mongaguá, no litoral sul de São Paulo, e assassinar a ex-cunhada e dois filhos dela na manhã da última segunda-feira (26). Segundo a Polícia Civil, o crime foi motivado por ciúmes e desejo de vingança contra a ex-companheira, que também foi vítima de estupro após os homicídios.

De acordo com o boletim de ocorrência, o ataque ocorreu por volta das 9h, em uma casa localizada na Avenida Arpoador, no bairro Jussara. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência, com apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e do Corpo de Bombeiros.