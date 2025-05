Caminhão carregado de areia tomba na Tamoios e deixa um ferido

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Caraguatatuba, o acidente ocorreu por volta das 13 horas e deixou uma pessoa levemente ferida. A vítima recebeu atendimento no local e foi encaminhada por uma viatura da concessionária responsável pela rodovia para uma unidade de saúde da região.

Um caminhão carregado de areia tombou na tarde desta terça-feira (27) na Rodovia dos Tamoios, na altura do km 78+500, mobilizando equipes de resgate e gerando preocupação com vazamento de combustível.

Além do socorro à vítima, as equipes atuaram na contenção de um vazamento de combustível, com o objetivo de evitar riscos de incêndio e danos ao meio ambiente. A área foi sinalizada para garantir a segurança dos demais motoristas.

A via foi liberada após as medidas de contenção e permanece sob responsabilidade da concessionária. As causas do tombamento ainda estão sendo investigadas.