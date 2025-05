Mais segurança para SP: Polícia Penal chega a 100 dias

No último dia 11, a Polícia Penal do Estado de São Paulo completou 100 dias de existência, marcando um importante fortalecimento do sistema penitenciário e reconhecendo a relevância estratégica dessa força para a segurança pública e o combate ao crime organizado.Subordinada à Secretaria da Administração Penitenciária, a Polícia Penal equipara-se às demais polícias em termos de relevância dentro do Sistema Único de Segurança Pública.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp