Homem desaparecido há 15 anos é encontrado no centro de Jacareí

A localização foi possível após uma denúncia que revelou o paradeiro dele. O serviço de inteligência da Polícia Militar de São Paulo, junto com agentes da 1ª Companhia do 41º BPM, foi acionado para apurar as informações.

O homem foi encontrado na tarde da última quinta-feira (22), em situação de rua, em frente a uma agência bancária no centro de Jacareí, vendendo artesanatos.

A mãe do homem recebeu a notícia do reencontro com o filho após 15 anos. Descrente de que o encontraria com vida, a matriarca se emocionou com a confirmação de que o filho estava vivo.