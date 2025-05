Jovem é resgatado com vida após acidente em rodovia de Taubaté

O jovem de 22 anos foi socorrido com vida após se atirar contra um veículo em movimento na Rodovia, altura do km 2,3. O caso aconteceu por volta das 23h40 e foi registrado como tentativa de suicídio. Segundo o boletim de ocorrência lavrado pela Polícia Civil, ele foi atingido por um micro-ônibus Fiat Ducato branco, conduzido por um idoso, de 62 anos.

De acordo com o relato do condutor, ele trafegava pela rodovia e viu a vítima caminhando pela estrada. Para evitar um atropelamento, passou a reduzir gradualmente a velocidade até o veículo parar. No entanto, no momento em que o micro-ônibus parou, o jovem saltou contra o para-brisa do veículo, segundo o motorista.

O motorista prestou socorro imediatamente até a chegada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que conduziu a vítima ao Pronto-Socorro do Hospital Regional de Taubaté, onde ele recebeu atendimento médico. Conforme a equipe médica, o jovem apresentou apenas escoriações corporais e seu estado de saúde era considerado estável no momento do atendimento.

Outra testemunha, de 33 anos, também trafegava pelo local e relatou que, momentos antes, quase atingiu a vítima, que estaria agindo de forma desesperada. Ele observou ainda que um veículo SUV VW teria atingido a vítima momentos antes, o que pode estar relacionado a outro boletim de ocorrência, registrado no mesmo plantão.