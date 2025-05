'Voltar a viver', cantou Priscila antes de ser morta com filhos

A cantora gospel evangélica Priscila Carolina da Silva de Jesus Santos, 36 anos, de São José dos Campos, fez uma apresentação emocionada em um evento evangélico 40 dias antes de ser brutalmente assassinada ao lado de dois dos três filhos.

Numa publicação de abril deste ano, Priscila divulgou um vídeo em suas redes sociais cantando em um evento da igreja. “Vai voltar a viver” e “existe vida” foram algumas das palavras que ela cantou na ocasião.