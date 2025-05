‘Lutou bravamente pela vida’, corretora de SJC se despede da tia

“Alguns dias atrás falei que tínhamos que conversar e ela se recusou a falar sobre a morte, me disse que iria viver no mínimo mais uns 15 anos para me ver casada e com 1 filho. De uma coisa eu sei, ela sempre vai viver dentro de mim!”, acrescentou.

“Sempre vou lembrar das suas palavras, das nossas conversas, eu falava com ela quase todos os dias por ligação de vídeo, e eram longas nossas ligações. Seja minha estrela no céu, me guiando, me visitando em sonhos, e conversando comigo. Tá sendo muito difícil, mas o luto é assim, vou respeitar esse processo, e também viver a vida”, completou a corretora de São José.