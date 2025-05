São José Basket encara o Corinthians em busca da reação na LBF

O São José Basket recebe o Corinthians na noite desta quarta-feira (28), a partir das 19h30, no ginásio do Teatrão, em São José dos Campos, pela primeira fase da edição 2025 da LBF (Liga de Basquete Feminino).

Na rodada passada, as joseenses, sob comando do técnico Leandro Leal, perderam por 66 a 62 para o Ourinhos, fora de casa, em confronto direto pela parte de cima da tabela.