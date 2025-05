Adeus, João: polícia identifica homem morto em acidente no Vale

A Polícia Civil identificou como João Batista Lemes, 63 anos, o motociclista que morreu após um acidente na rodovia Dom Pedro, em Jacareí, no início da noite de segunda-feira (26).

A moto pilotada por João Batista chocou-se contra uma defesa de concreto e atingiu dois pedestres, de 35 e 40 anos, na altura do km 10+300m da rodovia. O motociclista caiu na pista e não sobreviveu.