Mãe de 2 filhos, Taiara sai para trabalhar e desaparece em SJC

Onde está Taiara?

Mãe de dois meninos, Taiara Maria Sousa, de 29 anos, saiu para trabalhar e desapareceu em São José dos Campos. A família pede ajuda.

Taiara saiu de casa no sábado, às 11h, para trabalhar em uma clínica médica no centro da cidade e não foi mais vista.