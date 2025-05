Empresário morre em acidente após gravar vídeo e expor traição

Enquanto dirigia, um empresário gravou um vídeo expondo ter sido traído e depois morreu em um acidente. A polícia suspeita que ele teria provocado o acidente.

O caso aconteceu nesta última segunda-feira (26), em Cuiabá (MT). O homem foi identificado como Eli Correa Pinheiro, dono do Frango na Brasa.