Mãe ataca filha e tenta tirar a própria vida por dívidas de jogo

Uma jovem esfaqueou a própria filha, de dois anos e sete meses, e depois tentou tirar a própria vida. Ela foi presa e, na delegacia, afirmou que cometeu o crime porque estava sendo ameaçada por agiotas, após acumular dívidas pelo vício no 'Jogo do Tigrinho'.

O caso aconteceu em Santo Antônio do Descoberto (GO), na última sexta-feira (23).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.