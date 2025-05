Homem mata ex-mulher, deixa filha com a cunhada e se entrega à PM

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

De acordo com a polícia, o homem se apresentou à polícia no quartel e confessou o crime. Aos policiais, ele afirmou que teve uma crise de ciúmes ao identificar conversas da ex com dois homens no Instagram.

Às 6h, ele foi até a casa da ex-mulher, pegou uma faca na cozinha e matou a vítima, enquanto ela dormia. Depois, ele pegou a filha e a deixou na casa da cunhada.

*Com informações do jornal 'Estado de Minas'.