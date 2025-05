Tamoios: PM sofre acidente de moto a caminho do batalhão em SJC

Um policial militar ficou ferido em um acidente na Rodovia dos Tamoios, em trecho de São José dos Campos, na tarde desta última segunda-feira (26). Ele pilotava uma moto e bateu na traseira de uma Kombi, que estava parada na pista. O condutor do outro veículo, um policial penal, não estava no local no momento do acidente - ele havia deixado o veículo no local para buscar combustível.

De acordo com o boletim de ocorrência, o acidente ocorreu por volta das 17h30 no km 6+400 da Rodovia dos Tamoios, sentido norte. A vítima, um policial militar, de 50 anos, pilotava uma Honda Sahara NX 350, quando colidiu na traseira da Kombi branca, parada na faixa de rolamento.