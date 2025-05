Mulher é espancada e tem rosto desfigurado pelo marido em SJC

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A vítima foi agredida com socos, chutes e golpes com um aquário de vidro. A polícia foi acionada por um vizinho que ouviu gritos de socorro. O suspeito confessou o crime e foi preso em flagrante.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares chegaram ao prédio da vítima por volta das 2h30 após acionamento via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar). No local, encontraram marcas de sangue nas escadas e odor forte vindo do interior do imóvel.

A vítima foi localizada caída ao chão, vestindo apenas roupas íntimas e com o rosto desconfigurado. Apesar da gravidade das lesões, ainda estava consciente e informou que vinha sendo agredida desde a tarde do dia anterior.

Segundo a vítima, o agressor, de 32 anos, começou as agressões por ciúmes, acusando-a de traição. Ele a espancou com socos, chutes e utilizou um aquário de vidro como arma. Após os espancamentos, ele deixou o apartamento levando: Jeep Renegade prata da vítima, R$ 30 em dinheiro, além de um celular e um cartão bancário.