Feira terá mais de 3,8 mil vagas de emprego em São José; CONCORRA

Aberta ao público e gratuita, a ação é promovida em parceria com empresas e agências de recrutamento da região e reunirá mais de 3.800 vagas de trabalho, entre elas, oportunidades para estágio, contratação CLT, jovem aprendiz e pessoas com deficiência (PCD).

Os interessados devem comparecer presencialmente à instituição com cópias do currículo e documento com foto para participar dos processos seletivos diretamente no local.

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) da Prefeitura de São José dos Campos vai oferecer 500 vagas no evento. Entre as mais de 30 empresas confirmadas estão nomes como Drogaria Raia, Tenda, Ambev, Santa Casa, Somos Educação, C&A, Nube, CIEE, Espro e Atacadão.

Além da seleção de vagas, a programação contará com palestras sobre temas como empreendedorismo como alternativa de carreira, primeiro emprego, elaboração de currículo e construção de marca pessoal, além de oficinas com dicas práticas para quem busca se recolocar no mercado de trabalho.