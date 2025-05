PM prende homem por tráfico de drogas na zona norte de São José

Policiais militares da Força Tática do 1º BPM/I prenderam um homem por tráfico de drogas na rua José Pereira Filho, no bairro Alto da Ponte, na região norte de São José dos Campos, na noite de segunda-feira (26).

Durante patrulhamento, a equipe visualizou o suspeito com uma sacola preta. Ao perceber a presença policial, ele tentou fugir e arremessou o objeto em um quintal.