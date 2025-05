Gerente do tráfico é presa no Litoral com 4.400 porções de drogas

Uma mulher de 27 anos foi presa pela Polícia Militar, em São Sebastião, por tráfico de drogas. Ela confessou ser gerente do tráfico no local e foi presa no bairro Vila Sahy, na Costa Sul da cidade do Litoral Norte.

O caso aconteceu na madrugada desta terça-feira (27), quando policiais do 20º BPM/I (Batalhão da Polícia Militar do Interior) patrulhavam o bairro e abordaram a mulher em atitude suspeita.