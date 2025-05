Adeus, Leandro: Palmeirense morre no Vale antes do aniversário

Leandro era reconhecido pelo bom humor, companheirismo e, principalmente, pelo amor ao seu time do coração. Nas redes sociais, mensagens de despedida lembram sua alegria contagiante e lamentam a perda repentina. “Que triste! Um dia antes do aniversário”, comentou uma amiga. “Deus console o coração de todos os familiares e amigos desse jovem!”, escreveu outro conhecido.

A cidade de Jacareí se despediu no último sábado (24) de Leandro Medeiros da Cruz, de 35 anos, morador conhecido e querido por sua alegria e paixão pelo Palmeiras. O que tornaria o final de semana uma comemoração especial — já que completaria 36 anos no domingo, dia 25 de maio — acabou se transformando em um momento de luto e comoção entre familiares, amigos e a comunidade.

As últimas homenagens acontecem nesta terça-feira (27), na Sala Florença do Campo das Oliveiras, na avenida Siqueira Campos, 263, no Centro de Jacareí. A cerimônia de despedida será das 9h às 13h, com sepultamento programado no Cemitério Jardim da Paz (Parque Santo Antônio).