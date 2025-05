Adeus, Diego! Comerciante do Vale morre aos 44 anos

Cruzeiro amanheceu em luto nesta segunda-feira (26) após a confirmação da morte do empresário Diego Martins Bernardini, de 44 anos, proprietário da loja Street Kar, tradicional comércio localizado na Rua 3, no centro do município. Diego faleceu na noite de domingo (25), e a notícia gerou grande comoção entre amigos, clientes e moradores da região.

Muito querido na cidade, Diego era reconhecido por sua simpatia, profissionalismo e por manter uma relação próxima com os clientes e a comunidade local. Nas redes sociais, centenas de mensagens prestam homenagens ao comerciante, destacando sua generosidade e o carinho com que tratava todos ao seu redor.