Morto com soco na região perseguia a ex-mulher, diz investigação

Um homem de 23 anos morreu após ser atingido com um soco durante uma briga com a ex-companheira, na noite deste domingo (25), em Caçapava. Segundo as primeiras informações da Polícia Civil, a ocorrência pode ter relação com um histórico de perseguição e ameaça, envolvendo o ex-marido e a mulher apontada como principal suspeita.

De acordo com o delegado Hugo Pereira, responsável pela investigação, o caso começou com uma discussão entre os dois. A vítima, que já vinha sendo acusada de perseguir e intimidar a ex-mulher nos últimos tempos, teria feito uso de entorpecentes antes de ir até o local onde ela estava. No encontro em um bar, no bairro Maria Elmira, voltou a confrontá-la de forma agressiva.