Polícia Civil desarticula organização criminosa e apreende drogas

Na manhã desta segunda-feira (26) policiais civis da DEIC (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté deflagraram a Operação Novo Brooklin, resultando na desarticulação de uma associação criminosa voltada ao tráfico de drogas na região.

A ação cumpriu quatro mandados de busca e apreensão e quatro prisões temporárias, realizadas após investigações que identificaram a atuação do grupo no bairro conhecido popularmente como Brooklin.