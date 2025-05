Presidente Lula sofre mal-estar e é atendido no Sírio Libanês

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) passou por um mal-estar na tarde desta segunda-feira (26) e foi atendido no Hospital Sírio Libanês, em Brasília.

Devido ao incidente, Lula cancelou duas reuniões importantes: uma com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), e outra com o ministro da Casa Civil, Rui Costa.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.