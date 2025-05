Como 'prova de amor', mulher ateia fogo no próprio corpo

Uma mulher de 35 anos foi socorrida em estado gravíssimo após atear fogo ao próprio corpo na noite de domingo (25), em Nova Alvorada do Sul, município localizado a cerca de 120 quilômetros de Campo Grande. A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Polícia Civil.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

De acordo com o boletim registrado, a vítima despejou álcool sobre si mesma e, em seguida, acendeu um isqueiro, provocando as queimaduras. Aos socorristas, ela confirmou que realizou o ato sozinha, negando qualquer participação do marido.