Garota do 'job' apaixonada por cliente leva fora: 'Não é digna'

A influenciadora Isis Muccillo, conhecida por compartilhar relatos anônimos de seus seguidores, divulgou recentemente a história de uma jovem que trabalha como garota de programa e afirmou ter cometido "o pior erro do mundo" ao se apaixonar por um cliente.

No vídeo, Isis narra a experiência como se fosse a própria seguidora, que relatou ter confundido os sentimentos após manter encontros quinzenais com um homem casado.