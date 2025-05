VÍDEO: Com câncer de mama, mulher raspa a cabeça e comove web

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Em meio aos desafios diários, a presença de familiares e parceiros compreensivos fortalece e dá suporte emocional. As conversas sinceras, os gestos de carinho e até mesmo os silêncios compartilhados se transformam em importantes aliados nessa jornada.

Mais do que uma atitude estética, raspar a cabeça representa um pacto silencioso com a saúde, um ato de resistência e resiliência. A cada fio que cai, reforça-se o compromisso com a cura e com a esperança de um recomeço.

A força que Arícia encontra em sua família transmite uma mensagem clara: a união e o amor são fundamentais na batalha contra o câncer, tornando essa trajetória menos solitária e mais cheia de esperança.