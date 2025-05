Mulher cai no golpe do Tinder e leva prejuízo na região

Uma mulher de 41 anos, moradora do bairro Jardim Nova Esperança, em Jacareí, relatou à polícia ter sido vítima de um golpe de estelionato. O caso aconteceu por volta das 13h do sábado (24), após ela manter conversas com um homem que conheceu pelo aplicativo Tinder.

De acordo com seu depoimento, o suspeito teria prometido enviar um presente e solicitado o endereço dela. Após o envio da informação, a vítima recebeu uma imagem de um suposto pacote, que seria o presente prometido.

Horas depois, a mulher foi contatada por outra pessoa, que alegou que o item havia sido barrado na alfândega. Para liberar a encomenda, seria necessário o pagamento de uma taxa no valor de R$ 570. Confiando na história, a mulher fez a transferência.