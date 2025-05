Adeus, Vitor Luiz: aos 9 anos, ele morre de AVC hemorrágico

Vitor Luiz de Melo, de 9 anos, faleceu neste domingo (25) no Hospital Pequeno Anjo, em Itajaí, Santa Catarina, após não resistir às complicações de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico sofrido na semana passada.

A cidade de Penha, onde o menino residia, mobilizou-se em diversas correntes de oração e solidariedade, na esperança por sua recuperação. Amigos, familiares e moradores se uniram em apoio à família durante o período de internação.