URGENTE: Após 3 dias, estudante Milena é achada com vida em SJC

Final feliz.

Após três dias desaparecida, a estudante Milena, de 14 anos, foi encontrada com vida e voltou para casa da família, em São José dos Campos, nesta segunda-feira (26). "Graças a Deus", afirmou a mãe da jovem a OVALE.

A família, do Altos de Santana, estava desesperada e procurava pela adolescente desde a noite de sábado.