Homem é preso por manter 3 casamentos ao mesmo tempo

De acordo com os registros judiciais, os casamentos foram realizados em diferentes condados do estado. A primeira união ocorreu em novembro de 2020, em Jacksonville, no Condado de Duval, com Tonya.

Em seguida, em fevereiro de 2022, Betsey casou-se com Brandi, no Condado de Manatee. O terceiro casamento foi celebrado em novembro do mesmo ano, com Michele, no Condado de Hernando.

As três mulheres contaram que conheceram Henry por meio de aplicativos de relacionamento e acreditavam estar vivendo relações exclusivas. A situação começou a ser investigada após Tonya, desconfiada do comportamento do marido, consultar bancos de dados públicos e descobrir os outros casamentos.

“Se os condados se comunicassem entre si, isso teria me poupado muita dor de cabeça, dinheiro e estresse”, declarou Tonya em entrevista à emissora local.