Homem morre com amante no motel e esposa vai reconhecer o corpo

Após ir ao motel com a amante, um homem de 54 anos identificado como Juan sentiu-se mal e morreu no quarto. A acompanhante, assustada, chamou o socorro e foi embora, saiu gritando do quarto. Em uma situação inusitada, a esposa do homem foi chamada para reconhecer o corpo do marido.

O caso aconteceu no Paraguai. Os funcionários acionaram a ambulância e tentaram reanimar o homem. “Os gestores entraram no quarto e encontraram o homem em estado delicado, então chamaram os bombeiros, que o reanimaram e depois o levaram ao hospital”, disse o comissário Rodolfo Ortiz.