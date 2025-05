Criança de 7 anos acusa padastro de estupr0

Uma mãe em Cataguases, na Zona da Mata, procurou a Polícia Militar no último sábado (24) para denunciar que seu filho, de sete anos, teria sido vítima de abuso sexual. O ex-companheiro dela, de 30 anos, é o principal suspeito.

A mulher relatou às autoridades que manteve um relacionamento com o homem por cerca de dois meses e decidiu terminá-lo no mesmo sábado. Após ser informada do término, a criança revelou à mãe que estaria sofrendo abusos por parte do então padrasto.