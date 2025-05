Anabelle desaparece de museu e mistério é desvendado

O enigma envolvendo o suposto sumiço da boneca Annabelle foi finalmente desvendado. De acordo com a equipe da Sociedade de Pesquisa Psíquica da Nova Inglaterra, a famosa boneca, que serviu de inspiração para a franquia cinematográfica “Invocação do Mal”, nunca chegou a deixar o Museu dos Ocultos Warren, localizado em Monroe, nos Estados Unidos.

Durante o período em que surgiram rumores sobre o desaparecimento, diversos internautas especularam que Annabelle teria sido furtada para ser utilizada em rituais de cunho satânico.