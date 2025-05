Mulher mata grávida a socos; polícia está à procura

Uma mulher grávida de sete meses morreu após ser brutalmente agredida no bairro dos Pimentas, em Guarulhos, na Grande São Paulo.

A vítima, identificada como Maíne, de 28 anos, foi atacada por uma vizinha após uma discussão motivada pelo choro de sua filha, de apenas um ano de idade.