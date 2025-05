Engenheira é condenada por sequestro do namorado em São José

O TJ (Tribunal de Justiça) de São Paulo condenou a engenheira Lúbia Augusta Quaresma Giampa a 23 anos, 5 meses e 15 dias de prisão por envolvimento no sequestro e tentativa de extorsão contra seu próprio namorado, em São José dos Campos. A decisão, proferida pela juíza Naira Blanco Machado, da 3ª Vara Criminal, foi publicada no último dia 20 de maio.

Segundo as investigações, o crime ocorreu em novembro de 2024. A engenheira teria atraído a vítima até o local do crime sob a alegação de que seu carro havia quebrado. No local, o namorado foi rendido por criminosos. A quadrilha tinha como objetivo extorquir R$ 250 mil, sendo que R$ 70 mil seriam repassados para a engenheira como recompensa por sua participação no plano.

O comparsa de Lúbia, Marcus Vinicius Marcondes Garello, também foi condenado e recebeu pena de 13 anos, 10 meses e 19 dias de reclusão. Ambos deverão cumprir a pena em regime fechado e não poderão recorrer em liberdade.