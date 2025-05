Mulher tem dedos mutilados após se livrar de estupr0

Uma mulher de 41 anos foi vítima de uma tentativa de estupro acompanhada de agressão física, em Nova Mutum.

O autor do crime teria simulado estar armado para intimidá-la e, durante a ação, mordeu com violência os dedos da vítima, causando ferimentos considerados graves.