VÍDEO: Motorista atropela torcedores em comemoração do Liverpool

Um motorista avançou com seu veículo contra uma multidão de torcedores do Liverpool que celebravam o título da Premier League nesta segunda-feira (26) no centro da cidade inglesa. O incidente, ocorrido na movimentada Water Street, deixou pelo menos cinco feridos.

Testemunhas relataram que o carro entrou em alta velocidade na área lotada de fãs, causando pânico. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento de terror, com pessoas correndo e tentando ajudar as vítimas. A polícia local confirmou a prisão de um homem de 53 anos, morador da região, que está sendo interrogado.