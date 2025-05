VÍDEO: Pacientes vandalizam hospital por demora no atendimento

Um ato de vandalismo marcou a tarde desta sexta-feira (23) no Hospital Regional de Santa Maria, no Distrito Federal. Duas mulheres, indignadas com a demora no atendimento médico, quebraram a porta do pronto-socorro utilizando pedaços de madeira. Uma delas gritava que seu filho estava passando mal durante o incidente, que foi registrado por testemunhas no local lotado.

A Polícia Militar foi acionada e conseguiu acalmar a situação inicialmente. Porém, após a saída dos policiais, novos atos de depredação ocorreram no hospital, com portas sendo chutadas e objetos quebrados. Funcionários e seguranças chegaram a ser ameaçados.