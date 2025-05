Desmaiou ao volante e capotou caminhonete na rodovia

Um motorista desmaiou ao volante e ficou ferido após capotar a caminhonete que dirigia. Ele ficou ferido, mas sem gravidade.

O caso aconteceu na rodovia MT-449, na altura do quilômetro 64, em Lucas do Rio Verde. O acidente ocorreu no início da tarde desta segunda-feira, dia 26, e mobilizou a equipe da 13ª Companhia Independente de Bombeiros Militar.