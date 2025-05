Homem que atirou no cachorro e golpeou com madeira é condenado

O caso ocorreu em fevereiro de 2021, quando o réu, utilizando uma espingarda calibre 28, atirou em um cachorro em via pública.

A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) manteve, de forma unânime, a condenação de um homem pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e maus-tratos a animal com resultado morte.

Apesar do disparo, o animal não morreu imediatamente e permaneceu agonizando. Na sequência, o homem golpeou o cachorro com um pedaço de madeira até matá-lo. Após o crime, o réu descarregou o corpo do animal em um matagal nos fundos de sua residência.

Ao analisar o processo, o relator, desembargador Rui Ramos Ribeiro, destacou a extrema brutalidade das ações.

“O apelante efetuou disparo de arma de fogo em direção ao animal, atingindo-o, instante em que ficou agonizando, mas, não satisfeito, pegou um pedaço de madeira e desferiu uma paulada no animal, que o levou a óbito. Após, jogou o animal no meio do mato nos fundos de sua residência”, registrou em seu voto.